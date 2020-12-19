BDDK’dan kredi kartına taksit ayarı

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Kredi kartlarında taksitlendirme süresi -fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon hariç-elektronik ürün alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya çekildi. Öbür taraftan nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde de vade sınırı 48 aydan 36 aya çekildi.