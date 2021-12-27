BDDK'dan 'dolar kuru' hamlesi! Suç duyurusunda bulunuldu

BDDK, kurda yaşanan hareketliliği sosyal medyada manipüle eden 26 kişi hakkında ilişkin suç duyurusunda bulundu.

BDDK, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulundu

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.