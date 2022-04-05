BDDK personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Şoför” ve “Memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alacak.Giriş sınavı, “Memur” kadrosu için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını 11 Nisan - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar eDevlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;

- “Şoför” kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.

- “Memur” kadrosu için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız