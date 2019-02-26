0553 313 94 23

BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi

BDDK açıklamasından :- "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı"- "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"

26 Şubat 2019 Salı 12:13
BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.

Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet gurupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBUMEVCUT DURUM
Geneltaksit sınırı12 ay
Elektronikeşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)3 ay
Tabletalımları6 ay
Kulüp vederneklere yapılan ödemeler6 ay
Havayollarıile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Seyahatacenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Konaklamaile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Fiyatı3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları9 ay
Havayollarıile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Konaklamaile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Vergiödemeleri9 ay
Sağlıkürünü alımları9 ay
Elektriklieşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük evaletleri vb.)12 ay
Eğitimleilgili harcamalar12 ay
Kuyumlailgili harcamalar0
Telekomünikasyonile ilgili harcamalar0
Doğrudanpazarlama ile ilgili harcamalar0
Yurtdışında yapılan harcamalar0
Yemekalımı0
Gıdaalımı0
Alkollüiçecek alımı0
Akaryakıtalımı0
Kozmetikalımı0
Ofismalzemesi alımı0
Hediyekart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veyahizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0
Kurumsalkredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)12 ay


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:13
  1. BDDK
  2. taksit sınırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!
    1. Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    3. GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü
    4. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum..
    5. Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama
    6. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    7. Alçaklık ve ihânetler bu kadar..
    8. Bilecik’te gençlerle sabah namazı..
    9. İzmit’in parklarında eksikler..
    10. "54 milyon seçmenin oyuna millete..
    11. Somali’de Eş-Şebab’a hava saldırısı:..
    12. Bitlis’te 101 gram metanfetamin ele..
    13. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum..
    14. ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, önce..
    15. İklim değişikliği stratokümülüsleri..
    16. Kayseri’de yüzde 15-20 arası..
    17. Putin, Erdoğan'ı arayarak doğum günün..
    18. Wyndham Hotels & Resorts EMEA..
    19. Siirt’te bir fabrika, meslek öğrettiği..
    20. "Kazan'a inançlı geldik"
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti