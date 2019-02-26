BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi
BDDK açıklamasından :- "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı"- "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"26 Şubat 2019 Salı 12:13
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet gurupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:
|ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU
|MEVCUT DURUM
|Geneltaksit sınırı
|12 ay
|Elektronikeşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)
|3 ay
|Tabletalımları
|6 ay
|Kulüp vederneklere yapılan ödemeler
|6 ay
|Havayollarıile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Seyahatacenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Konaklamaile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Fiyatı3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları
|9 ay
|Havayollarıile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Konaklamaile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Vergiödemeleri
|9 ay
|Sağlıkürünü alımları
|9 ay
|Elektriklieşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük evaletleri vb.)
|12 ay
|Eğitimleilgili harcamalar
|12 ay
|Kuyumlailgili harcamalar
|0
|Telekomünikasyonile ilgili harcamalar
|0
|Doğrudanpazarlama ile ilgili harcamalar
|0
|Yurtdışında yapılan harcamalar
|0
|Yemekalımı
|0
|Gıdaalımı
|0
|Alkollüiçecek alımı
|0
|Akaryakıtalımı
|0
|Kozmetikalımı
|0
|Ofismalzemesi alımı
|0
|Hediyekart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veyahizmeti içermeyen ürünlerin alımları
|0
|Kurumsalkredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)
|12 ay
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