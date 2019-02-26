BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.

Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet gurupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU MEVCUT DURUM Geneltaksit sınırı 12 ay Elektronikeşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay Tabletalımları 6 ay Kulüp vederneklere yapılan ödemeler 6 ay Havayollarıile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Seyahatacenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Konaklamaile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Fiyatı3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları 9 ay Havayollarıile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Konaklamaile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Vergiödemeleri 9 ay Sağlıkürünü alımları 9 ay Elektriklieşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük evaletleri vb.) 12 ay Eğitimleilgili harcamalar 12 ay Kuyumlailgili harcamalar 0 Telekomünikasyonile ilgili harcamalar 0 Doğrudanpazarlama ile ilgili harcamalar 0 Yurtdışında yapılan harcamalar 0 Yemekalımı 0 Gıdaalımı 0 Alkollüiçecek alımı 0 Akaryakıtalımı 0 Kozmetikalımı 0 Ofismalzemesi alımı 0 Hediyekart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veyahizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0 Kurumsalkredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil) 12 ay



