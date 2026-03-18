  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!" AB yaptırım diyor ABD kıyak geçiyor Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!" Yunanistan İsrail'e sığındı İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor! Ahmet Hakan’dan İstiklal Marşı Arapça okundu diye kuduranlara: İngilizce okunsa sesleri çıkmazdı! Hem cahiller hem İslam'a alerjileri var! Çanakkale semalarında SOLOTÜRK fırtınası! 111. yılda nefes kesen gösteri Bakan Kurum, AB delegasyonu ve büyükelçilere Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı: COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Ekonomi BDDK, bir bankanın daha kurulmasına izin verdi
Ekonomi

BDDK, bir bankanın daha kurulmasına izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile “Fuzul Katılım Bankası AŞ” unvanlı yeni bir katılım bankasının kurulmasına izin verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ'nin 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile "Fuzul Katılım Bankası AŞ" ünvanlı katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Kararda, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Büyüsünde

Yolunu şaşırmasın islamdan uzaklaşmasın inşallah insanlar ucuz helal ev sahibi olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23