BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

BDDK'dan yapılan duyuruda, 12 Nisan'da bankaların, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının yüzde 1 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarlarının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının vadesine 7 gün kalan işlemlerde yüzde 1 düzeyinde belirlendiği aktarılan duyuruda, bu oranın vadesine 30 gün kalan işlemlerde yüzde 2, vadesine 1 yıl kalanlarda ise yüzde 10 olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, "Söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığı hususu kamuoyuyla paylaşılmıştı." ifadelerine yer verildi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan bu kararların normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirildiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlamanın yüzde 10 olarak; vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin, her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenmiş sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. Bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınmasına, 12 Nisan tarihli ve 8989 sayılı kararında yer verilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."