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Aktüel BBP'den, siyasi partilere sağlanan devlet yardımının, salgın nedeniyle Hazineye bırakılması teklifi
Aktüel

BBP'den, siyasi partilere sağlanan devlet yardımının, salgın nedeniyle Hazineye bırakılması teklifi

Genel Başkan Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:47:48 -
BBP'den, siyasi partilere sağlanan devlet yardımının, salgın nedeniyle Hazineye bırakılması teklifi

TBMM (AA) - BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, siyasi partilere sağlanan devlet yardımının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azaltılmasını ve 2021 yılı için tamamen kesilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Destici'nin imzasını taşıyan Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, salgın sürecinde Türkiye'nin geçtiği zor şartlarda siyasi partilerin de toplumun her kesimi gibi üzerlerine düşen fedakarlığı yapması gerektiği belirtildi.

Bu amaçla siyasi partilere sağlanan devlet yardımının azaltılmasının ve 2021 yılı için tamamen kesilmesinin yerinde olacağı dile getirilen gerekçede, "Alınacak bu tedbirle hem ekonomik olarak milletimize bir katkı sağlanacak hem milletimiz nezdinde siyasi partilere olan güven artacak hem de milli dayanışma duygularımız güçlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de sosyal hayatı ve ekonomileri derinden etkileyen salgının, devletleri her alanda tedbirler almaya mecbur kıldığı hatırlatılan gerekçede, devletin, toplumun her kesimini fedakarlık ve yardımlaşmaya çağırdığı bu dönemde, siyasi partilerin, bu çağrının ve sorumluluğun dışında bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

Siyasi partilerin aldıkları hazine yardımının, ihtiyaçlarının çok üzerinde olduğu, söz konusu rakamların sıklıkla kamuoyunda tartışmalara sebebiyet verdiği ve salgın şartları nedeniyle tüm siyasi partilerin faaliyetlerini erteledikleri anımsatılan gerekçede, bu konuda yapılacak düzenlemenin, millet vicdanında adalet duygusuna, yardımlaşmaya, devlete, TBMM'ye ve siyasi partilere güven sağlayacağı vurgulandı.

Gerekçede, bu kapsamda siyasi partilere ödenen devlet yardımı miktarının yarı yarıya düşürülmesi teklif edildi.

2020'nin büyük bir bölümünde sosyal ve siyasi faaliyetlerin yapılmadığı, salgın dolayısıyla alınan tedbirler nedeniyle 2021'in de büyük bir bölümünde yapılmayacağının anlaşıldığı belirtilen gerekçede, "Siyasi partilere Hazineden ayrılan yardımın, 2021 yılı için ödenmemesini, Hazineye bırakılmasını ve pandemi kapsamındaki desteklemelerde kullanılmasını teklif ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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