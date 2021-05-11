BBP'den flaş açıklama: Bugün durma değil eyleme geçme vakti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, "Bugün durmak vakti değil, eyleme geçmek vaktidir. 8 milyonluk İsrail için 1,5 milyar Müslüman ebabil bekliyorsa ebabiller gelse İsrail'i değil bizi taşlar" dedi.

Yardımcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, "Canımız yanıyor. Mescidimiz, ilk kıblemizin işgal altında olduğu döneme denk geldik ve hiçbir şey yapamıyoruz. Bu utanç hepimize yeter. Bugün artık cihattan başka yol kalmamıştır. Bugün durmak vakti değil, eyleme geçmek vaktidir. 8 milyonluk İsrail için 1,5 milyar Müslüman ebabil bekliyorsa ebabiller gelse İsrail'i değil bizi taşlar. Kudüs Mekke'dir, Kudüs Medine'dir, seven Kudüs'ü sevsin. Açık ve net" dedi.