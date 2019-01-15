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BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması!

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, Cumhur İttifakı'na azami düzeyde nasıl katkı sağlayabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. AK Parti'nin de aynı görüşte olduğunu gördük." dedi.

15 Ocak 2019 Salı 19:05
BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması!

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Biz, Cumhur İttifakı'na azami düzeyde nasıl katkı sağlayabiliriz bunun hesabını yapıyoruz." dedi.

Tunç, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir süre önce de yerel seçimlere ilişkin olarak Mehmet Özhaseki ile bir araya geldiklerini hatırlatan Üzeyir Tunç, kendilerinden bir çalışma yapılması istendiğini ve bu çalışmayı AK Parti'ye ilettiklerini belirtti.

"Olumlu bir görüşme oldu"

Tunç, bugün yapılan görüşmede ise daha önce verilen liste üzerinde yeni bir değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, şunları ifade etti:

"Çok sıcak ve olumlu bir görüşme oldu. Karşılıklı görüşlerimizi, beklentilerimizi ve nerelerde nasıl katkı sağlayabileceğimizi yeniden görüştük. Bu görüşmelerin neticesinde gelinen noktayı ise AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edecekler. Biz de aynı konuyu Genel Başkanımıza arz edeceğiz. En kısa zamanda bu olumlu görüşmenin neticesini alabileceğimizi düşünüyoruz."

Yerelde ittifak mesajı

BBP'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Tunç, "Biz, Cumhur İttifakı'na azami düzeyde nasıl katkı sağlayabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. AK Parti'nin de aynı görüşte olduğunu gördük. Görüşmelerin mutlaka devam etmesi lazım, doğru olan budur." diye konuştu.

Üzeyir Tunç, görüşmede BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in yer aldığını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:05
  1. BBP
  2. Büyük Birlik Partisi

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