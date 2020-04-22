BBP Lideri Destici: Bu bizi gururlandırıyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Destici, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Virüsün dünyanın gelişmiş ülkeleri ile Türkiye'nin sağlık sistemi arasındaki farkı ortaya çıkardığına işaret eden Destici, Türkiye'nin tedbirler noktasında, hızlı adım attığını ve vatandaşlarını mağdur etmediğini belirtti.

Ayrıca Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye yardım eli uzattığını vurgulayan Destici, "Dünyanın birçok büyük ülkesinden dört gözle Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor. Bu bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Üreticilerin ve ihracatçıların önünün açılması gerektiğinin altını çizen Destici, "İhtiyaç fazlası ürünler için sonuna kadar ihraç kapısı açılmalıdır. Türkiye koronavirüsle mücadelede kullanılacak malzemeler noktasında dünyanın en iyi üreticisi konumunda." değerlendirmesini yaptı.

Şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesinin salgınla mücadelede önemli olduğunu ifade eden Destici, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, 30 büyükşehirle birlikte diğer şehirlerin il merkezlerinde ve büyük ilçelerinde de bu yasağın (sokağa çıkma kısıtlaması) uygulanmasını çok önemli görüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ramazanla ilgili kararlarını önemli buluyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.