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BBP Lideri Destici: Bu bizi gururlandırıyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünyanın birçok büyük ülkesinden dört gözle Türkiye'den yardım bekleniyor. Bu bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

2020-04-22 19:09:00 -
BBP Lideri Destici: Bu bizi gururlandırıyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Destici, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Virüsün dünyanın gelişmiş ülkeleri ile Türkiye'nin sağlık sistemi arasındaki farkı ortaya çıkardığına işaret eden Destici, Türkiye'nin tedbirler noktasında, hızlı adım attığını ve vatandaşlarını mağdur etmediğini belirtti.

Ayrıca Türkiye'nin 40'ın üzerinde ülkeye yardım eli uzattığını vurgulayan Destici, "Dünyanın birçok büyük ülkesinden dört gözle Türkiye'den yardım gelsin diye bekleniyor. Bu bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Üreticilerin ve ihracatçıların önünün açılması gerektiğinin altını çizen Destici, "İhtiyaç fazlası ürünler için sonuna kadar ihraç kapısı açılmalıdır. Türkiye koronavirüsle mücadelede kullanılacak malzemeler noktasında dünyanın en iyi üreticisi konumunda." değerlendirmesini yaptı.

Şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesinin salgınla mücadelede önemli olduğunu ifade eden Destici, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, 30 büyükşehirle birlikte diğer şehirlerin il merkezlerinde ve büyük ilçelerinde de bu yasağın (sokağa çıkma kısıtlaması) uygulanmasını çok önemli görüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ramazanla ilgili kararlarını önemli buluyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

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Yorumlar

Destici

Sayın Destici’nin milli tutumu sanılmasın gözlerden kaçıyor. Kendisini takdirle takip ediyoruz. Saygılar
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remzi

İyileşenler düşülünce aktif hasta olanların sayısı bakımından dünyada Türkiye 6. sırada. Sizin bu malzemelere, bunların hammadde ve yarımamülüne önümüzdeki günlerde şiddetle ihtiyacınız olacak. Bu hastalığın ne olduğuna dair kimse bir ... bilmiyor. Neden sağa sola elinizdeki malzemeyi kah yardım kah ihracat diye yollayıp duruyorsunuz. Bunun akılla mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok. Çin daha ilk günden dünyayı ayağa kaldırdı. Youtube a girin ve bakın neler olmuş. Tüm yurtdışında faaliyette bulunan çinli firmalara talimat vererek bulundukları ülkelerden korunma amaçlı ne varsa satın alabildikleri her türlü tıbbi malzemeyi ülkelerine taşıdılar. Hala ceset torbaları satın alıyorlar. Sebep? Sağa sola yardıma koşmuyor adamlar. Çine bir parça bakın. Ülkemde hala maske gönderilmeyenlerden hiç söz etmiyorum..
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