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Gündem BBP İstanbul İl Başkanı kim seçildi?
Gündem

BBP İstanbul İl Başkanı kim seçildi?

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İstanbul İl Başkanlığı yeni başkanı belli oldu. BBP İstanbul il Başkanı kim oldu? Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan'ın yerine kim getirildi? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:56:00 -
BBP İstanbul İl Başkanı kim seçildi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furtana'ya devretti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya ve Kadir Turan hazır bulundu.

Yaklaşık iki buçuk yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığını avukat Mutlu Furtana'ya teslim etti.

Mutlu Furtana kimdir?
Mutlu Furtana kimdir?

Gündem

Mutlu Furtana kimdir?

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