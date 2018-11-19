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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir

ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisinin başına ödül koymasını değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır" dedi. Destici, "PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir. Hem içeride hem de dışarıda bir tek PKK'lı kalmayıncaya kadar bu mücadele anıyla şanıyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 00:29
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiKayseri Pusatlı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, teröre karşı verilen mücadeleye toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, mazlum coğrafyalarda yaşayan herkese sahip çıktığını belirten Destici, "Türk ve İslam dünyasının, Müslümanların düşmanları karşısında dimdik durabilen yegane ülke Türkiye ve bu Müslüman Türk milletidir. Onun için bu milleti başka milletlerle kıyaslamak, başka milletlerin hassasiyetleriyle değerlendirmek büyük eksiklik olur." diye konuştu.

Destici, ABD'nin 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasına değinerek, "ABD, bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip sözde 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyarken öbür taraftan aynı PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile işbirliğine devam ediyor. Bu büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır." ifadelerini kullandı.

'Görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir'

PKK'nın diğer terör örgütlerinden farklı olmadığının altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"PKK açıktan bir terör örgütü olduğu için bunlarla işbirliklerini dünyaya hiçbir zaman ifade edemeyecekleri için kamuflaj ederek PYD ve YPG'yi kullanıyorlar. Sanki PKK, PYD ve YPG'den ayrı bir örgütmüş gibi dünyaya ve bize yutturmaya çalışıyorlar. Biz bunu yutacak değiliz ama dünyada pek çok destekçileri olduğu için onlar da bunu bilmelerine rağmen farklı davranmaya devam ediyorlar. Devletimizin tavrı açık ve nettir. PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir. Hem içeride hem de dışarıda bir tek PKK'lı kalmayıncaya kadar bu mücadele anıyla şanıyla devam edecektir."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 00:29
  1. Kayseri
  2. Mustafa Destici
  3. ABD
  4. PKK
  5. YPG
  6. PYD

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