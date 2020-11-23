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Aktüel BBP Genel Başkanı Destici'den "Öğretmenler Günü" mesajı:
Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den "Öğretmenler Günü" mesajı:

"Açık olan öğretmen kadroları hiç beklemeden doldurulmalı, belli bir süre ücretli olarak bu mesleği yerine getirenler ve Piktes Projesi'nde 4 yıldan fazla süredir bu onurlu mesleği ifa eden öğretmenlerimize kadro verilmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:31:17 -
BBP Genel Başkanı Destici'den "Öğretmenler Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Açık olan öğretmen kadroları hiç beklemeden doldurulmalı, belli bir süre ücretli olarak bu mesleği yerine getirenler ve Piktes Projesi'nde 4 yıldan fazla süredir bu onurlu mesleği ifa eden öğretmenlerimize kadro verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya üzerinde başarı ve ilerleme sayılabilecek her gelişmenin, önce annelerin, sonra da öğretmenlerin eseri olduğunu belirtti.

Tüm dünyanın pandemi nedeniyle tarih boyunca ender görülen, çok zor şartlardan geçtiğine dikkati çeken Destici, insanlığın içinde bulunulan bu zor günleri atlatmasının yine öğretmenlerin eseri olacağına işaret etti.

Destici, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin haklı talepleri ivedilikle yerine getirilmeli, açık olan öğretmen kadroları hiç beklemeden doldurulmalı, belli bir süre ücretli olarak bu mesleği yerine getirenler ve Piktes Projesi'nde 4 yıldan fazla bir süredir bu onurlu mesleği fedakarca ifa eden öğretmenlerimize kadro verilmelidir. Ülkeler, öğretmenler günlerini, farklı tarihlerde kutluyorlar. Biz de Öğretmenler Günümüzü, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 1 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını verdiği ve bu kararın 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileştiği günün yıl dönümlerinde kutluyoruz. Bu önemli günde, Cumhuriyetin Kurucusu, Millet Mektepleri Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum."

Bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Destici, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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