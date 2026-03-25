BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programında konuştu

Destici, vefatının 17. yılında Yazıcıoğlu'nu için Söğütözü'ndeki bir otelde düzenlenen anma programdaki konuşmasına, Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmetle anarak başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendileri için sadece bir genel başkan değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirten Destici, "Tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık. Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun siyaseti şahsi çıkarlar için değil, inançları ve değerleri doğrultusunda yaptığını vurgulayan Destici, merhum liderin üniversitelerde başörtüsü özgürlüğü ve Türk dünyasının birleşmesi gibi ideallerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bir hayalim var diyordu, başını örtenle açanın aynı üniversitede kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda evet üniversitelerde kız çocuklarımızın başörtüsüyle, başı açığıyla kardeşçe yaşamasına müsaade etmediler. Zorla başlarını açtırdılar. Ama bugün elhamdülillah zorbalık bitti ve kız çocuklarımız başı açığıyla, başı kapalısıyla kardeşçe üniversitede okuyor. Devlet dairelerinde çalışıyor. Hatta polis ve asker olarak görev yapıyor."

BBP'nin temel karakterinin "samimiyet" olduğunu belirten Destici, Cumhur İttifakı'na dahil olma süreci de dahil olmak üzere tüm kararların istişareyle ve üyelerin iradesiyle alındığını sözlerine ekledi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Yazıcıoğlu'nun siyasi ve insani vasıflarına vurgu yaptı, şehadetinin 17. yılında kendisini saygı ve özlemle andığını belirtti.