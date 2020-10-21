BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Katil Ermenistan, cephede Azerbaycan milli ordusunun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşarken hırsını sivillerden almaya çalışıyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesleğini basın ahlak ve ilkelerine bağlı kalarak yerine getiren tüm gazeteciler ve basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Destici, pazar günü gerçekleştirdikleri 11. Olağan Kongrenin Türk ve İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak "Büyük bir fedakarlık örneği göstererek Türkiye'nin dört bir yanından kongremize katılan tüm mensuplarımız ve delegelerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kongreden sonra eleştiri sınırlarını zorlayan bazı ithamlar ve suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Destici, kendilerine yönelik iftiralara karşı çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Partiyle ilgili tüm kararları istişare sonucunda aldıklarını vurgulayan Destici, "Kongrede rahmetli liderimiz ve partimizle ilgili kullanılan miras kelimesi bizleri son derece üzmüştür. Biz hiçbir zaman davamız, camiamız ve partimizle ilgili ortada paylaşacak herhangi bir şey görmedik. Biz hiçbir zaman hareketimizi bir miras olarak algılamadık, bir emanet olarak gördük." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan cephe hattında mücadelenin devam ettiğini aktaran Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katil Ermenistan, cephede Azerbaycan milli ordusunun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşarken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Füzelerle sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Bu saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Buna sessiz kalan Minsk Grubu, Rusya, ABD, Fransa, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri kınıyorum. Durum tam tersi olsaydı dünyayı ayağa kaldırmışlardı. Çoktan Azerbaycan'ın üzerine çullanmışlardı. Ancak Ermenistan'a sesleri çıkmıyor."

1915 yılında aynı şeylerin yaşandığını hatırlatan Destici, "Asıl soykırımı yapan Ermeniler. Bugünkü savaşta da bunu çok net görüyoruz. Bizim ülkemizde on binlerce Ermeni kökenli vatandaşımız var. Ermenistan'da bir tane Türk kökenli Ermeni vatandaşı bulabilir misiniz? Oralar yüz sene önce Türk yurduydu. Oradaki Türkler nereye gitti?" diye sordu.

Hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Destici, Azerbaycan halkına ve devletine geçmiş olsun mesajını gönderdi.

Türkiye'nin koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin devam ettiğinin altını çizen Destici, başta sağlık çalışanları ve emniyet güçleri olmak üzere koronavirüsle mücadele eden herkese şükranlarını dile getirdi. Destici, "Vatandaşımız, tüm dünyada olduğu gibi ekonomik anlamda etkileniyor. Bazı kesimler ziyadesiyle etkileniyor. Bu kesimlere destek veriliyor ama, desteğin artırılarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.