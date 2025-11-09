BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli aylığı 33 bin liranın üzerine çıkarılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Olağan Mersin İl Kongresi'nde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Destici, bir süre önce Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetiyle Azerbaycan'a gittiğini belirterek, "Azerbaycan bizim soydaş, kardeş ülkemiz. Azerbaycan ile Türkiye öyle yüksek düzeyde işbirliğine sahip ki biz iki ayrı devlet olsak da tek millet olarak hareket ediyoruz. Bunun gerekleri de bu dönemde en düzeyde gerçekleşiyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

EMEKLİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Tüketicilerin yüksek fiyatlarla alışveriş yaptığını dile getiren Destici, tarım ürünlerinin dal ve raf fiyatları arasındaki farkı eleştirdi.

Destici, emekli, asgari ücretli, üretici, esnaf, kadın ve gençlerin problemlerini en fazla konuşup kamuoyunda tutmaya çalışan kişi olduğunu anlattı.

Emekli maaşlarının artırılması gerektiğini söyleyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an en düşük memur maaşı yaklaşık 50 bin lira. Kamu işçisi maaşı onun da üstünde ama biz 50 bini kabul edelim. 50 binin üçte ikisi 34 bin yapıyor. Yani en düşük emekli maaşı eğer ocak 2023'teki artışlar adaletli olarak gelseydi, aktif çalışan memura, kamu işçisine yapılan zam emekliye de yapılmış olsaydı, bugün en düşük emekli maaşı 33 bin liranın üzerinde olacaktı. Bunun ocak ayında yapılmasını ve emeklilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini bekliyoruz."

DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ DERİZ

Destici, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve nükleer sanayi alanında büyük yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, "Savaşta ve pandemide şunu gördük, eğer o alanlarda kendi kendinize yetemiyorsanız, savaş anında onu size parayla bile vermiyorlar. Gıda, ilaç ve aşı ile silah ve savunma sanayi... Onun için devletimiz bu üç alanla ilgili de ciddi yatırımlar yapıyor. Burada hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetin adresidir Büyük Birlik Partisi. Biz siyasetimizi yapıcı, yol gösterici ve sorumluluk içerisinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI PARTİ BİNASINA ASAMAYAN BENİM KARDEŞİM OLAMAZ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, şöyle konuştu: "Kim istemez Türkiye'de terör bitsin, terör örgütü kendini feshetsin, silah bıraksın? Hepimiz isteriz. Canı gönülden isteriz ama bu gerçekten olacaksa isteriz. Geçmiş çözüm süreçlerinde olduğu gibi bir kandırmaca, oyalamaca, zaman kazanmaya dönüşürse, elbette bunu kabul etmeyiz. Bununla ilgili itirazlarımızı, çekincelerimizi söyleriz, söylüyoruz. Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız olacak. PKK silahı bırakacak, kendini feshedecek. Kimin Kürt, Alevi, Türkmen, Sünni, Boşnak, Arnavut olduğuna biz hiç bakmayız. Önce insan mı diye sonra da bu vatana gönülden bağlı mı, bu milletin birliğinden yana mı diye bakarız. Bize kardeşlik, barış nutku atan DEM Parti ve onun gibileri önce il, ilçe binalarına şu ay yıldızlı al bayrağı bir assınlar. Ay yıldızlı al bayrağı asmayanlarla biz iç cepheyi nasıl güçlendireceğiz, birliği nasıl sağlayacağız? İstiklal Marşı'nı bile söylemiyor. Türk bayrağını asmayan benim kardeşim olamaz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olamaz. Bunu yapmadıktan sonra kimse bize öyle kardeşlik, birlik, beraberlik masalı anlatmasın."