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BBP Genel Başkanı Destici: “(Emine Bulut cinayeti) Mutlaka idamı geri getirmemiz lazım”

Büyük Birlik Partisi Genel Genel Başkanı Mustafa Destici, kızının gözleri önünde eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti ile ilgili “O cani, ’Giderim paşa paşa yatarım.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:34
BBP Genel Başkanı Destici: “(Emine Bulut cinayeti) Mutlaka idamı geri getirmemiz lazım”

Büyük Birlik Partisi Genel Genel Başkanı Mustafa Destici, kızının gözleri önünde eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti ile ilgili “O cani, ’Giderim paşa paşa yatarım. Nasıl olsa ceza indirimi var’ diyor. Bu hesabı yapamamalı. Bizim ceza kanunlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerek. Mutlaka idamı geri getirmemiz lazım. Eğer yapmazsak devleti yönetenler bunun mesuliyetini omuzlarında taşırlar” dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ile birlikte çıktığı hafta sonu gezisinde İznik’i ziyaret etti. Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine de değindi. Destici, "Emine Bulut, hunharca, vahşice katledildi. Bir eşin çocuğu önünde bunları yapabilmesi izah edilebilir bir durum değil.Bunu bir eş, bir baba nasıl yapar bırakmamız gerek. Burada başta devleti yönetenler olmak üzere toplumdaki herkesin mesuliyeti ve sorumluğu var. Kalıcı ve önleyici tedbirler şart. Bulut’u yavrusunun gözleri önünde katleden cani aynı şekilde can vermeli. Bir başkası da bunu yapamamalı. Bu hem inançlarımıza göre, hem vicdana göre, hem de hak, hukuk ve adalete göre yerine gelmesi için şart" diye konuştu.



“İdam geri getirilmeli“


Destici, Emine Bulut’un cani kocasının “Giderim paşa paşa yatarım. Nasıl olsa ceza indirimi var” sözlerini hatırlatarak “Bu hesabı yapamamalı. Bizim ceza kanunlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerek. Ama, mutlaka idamı geri getirmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak devleti yönetenler bunun mesuliyetini omuzlarında taşırlar. Cezası idam olarak verilmezse, adli ilahide mutlaka yüzleşirler. Hesabı kimin varsa da sorulur. Gelin bunu hep birlikte çözelim. Biz parti olarak geçtiğimiz yasama yılında 1 Ekim’de Meclise verdiğimiz idam teklifi ile ilgili anayasa değişikliği teklifi var. İki suçla ilgili idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 1’incisi kadınların ve çocukların öldürülmesi, 2’ncisi de bizzat kurşunu atan, tetiği çeken, bombayı patlatan, askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit eden teröristler için idam cezası geri getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.



“HDP adı altında PKK’ya hizmet eden bu partinin kapatılması lazım”


HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının doğru bir hareket olduğunu vurgulayan Destici, "Peşinin de gelmesi lazım. Çünkü sadece bu üç belediye değil onlarca, belki yüzlerce belediye var. Bugün HDP adı altında PKK’ya hizmet eden bu partinin aslında kapatılması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisaklı olan, terörü öven, terörist cenazesine giden, teröristi şehit olarak, kendi adamı olarak gören hiçbir parti, hiçbir siyasetçiye müsamaha edilmez” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:34
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