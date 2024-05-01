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Siyaset BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıyız
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıyız

Yeniakit Publisher
2024-05-01 15:17:00 -
BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıyız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni anaya mesajı verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu, Özkaya ile HDP’nin kapatılma davası ve Hazine yardımının kesilmesi konusunun yanı sıra, Can Atalay davası konularının ele alındığını aktardı. Yeni anayasa değişikliğine de değinen Destici, Türkiye’nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlattı. Destici, şunları kaydetti: “3-4 yıl seçimsiz zaman var. Partilerimiz, kendi menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun üstünlüğünü öne koyarak, bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur.”

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