Son Haberler

Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

En az 16 petrol tankeri sahte isim ve sinyalle ABD kuşatmasını aştı Denizden abluka kevgire döndü

Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü
BBP Genel Başkanı Destici, BBP MKYK üyesi Ayantaş'ın babasının cenaze törenine katıldı
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici, BBP MKYK üyesi Ayantaş'ın babasının cenaze törenine katıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BBP Genel Başkanı Destici, BBP MKYK üyesi Ayantaş'ın babasının cenaze törenine katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hakan Ayantaş'ın babası Ahmet Ayantaş'ın cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Ayantaş'ın cenazesi, öğle namazının ardından Akyurt ilçesindeki Seyit Burhanettin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Ayantaş'ın ailesi, yakınları, BBP genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleriyle, partinin Ankara il ve ilçe başkanları, partililer ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç katıldı.

1
