0553 313 94 23

BBP 130 belediye başkan adayını belirledi

Büyük Birlik Partisi, 130 belediye başkan adayının ismini belirledi.

25 Ocak 2019 Cuma 20:41
BBP 130 belediye başkan adayını belirledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 1'i il, 129'u ilçe ve beldelerden oluşan toplam 130 belediye başkan adayını açıkladı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, partinin bugünkü Başkanlık Divan toplantısında yapılan müracaatların bir kısmı değerlendirildi.

Bu kapsamda 1 ilin yanı sıra 129 ilçe ve beldeden oluşan toplam 130 belediye başkan adayının ismi belirlendi.

Doğan Ürgüp'ü aday gösterdi

BBP, Sivas Belediyesi için Doğan Ürgüp'ü aday gösterdi.

Açıklamada, hafta sonu yapılacak değerlendirmelerin ardından diğer belediye başkanı adaylarının ismini de duyurulacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:41
  1. Sivas
  2. BBP
  3. Büyük Birlik Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da kaçak parfüm operasyonu
    1. Aksaray'da kaçak parfüm operasyonu
    2. Futbol: 2019 Asya Kupası
    3. Yalçın Topçu: Ülkeler hizaya çekilmek..
    4. Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi..
    5. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    6. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    7. Bakan Çavuşoğlu Mogherini ile görüştü
    8. Meksika Venezuela'daki gelişmeler..
    9. "Facebook, Whatsapp ve Instagram..
    10. Sıkıyönetim mesajlarını imzalamadığını..
    11. Sadık el-Mehdi'den Beşir'e istifa..
    12. Nicolas Maduro'dan istifa açıklaması
    13. ABD, Suriye'de aile aracına yönelik..
    14. CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!
    15. İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter..
    16. Beşiktaş-Büyükşehir Belediye..
    17. Trump'tan Stone'un gözaltına..
    18. BBP 130 belediye başkan adayını..
    19. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    20. Skrtel, Atabey Çiçek'ten özür diledi
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde