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BBDK açıkladı! Artık taksit yapılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kuyumculuk sektörünü canlandırmak amacıyla altın satışlarına taksit düzenlemesi getiriyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:54
BBDK açıkladı! Artık taksit yapılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız." dedi

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı.

4 taksit yeniden geliyor

Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getireceklerini dile getirdi.

Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacağının altını çizen Akben, yeni düzenlemenin hem tüketiciler hem de sektör için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:54
  1. altın satışlarına taksit
  2. BDDK

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  • meyyidmeyyid45 dk önce
    bileziğe veya takıya taksit var ama satarken zarar büyük oluyor çünkü işçilik adı altında büyük oranda zararına alıyor kuyumcular ama gram veya külçe altında bu zarar çok az.keşke gram altına da taksit olsa en azından 4 taksit olabilirdi.öncede böyleydi.fazla uçup 12 taksit yapılsın demiyoruz sonuçta..

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