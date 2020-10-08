BBC’de gergin anlar! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şoke oldu
Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken ikinci kez BBC ekranlarına konuk olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu programda da şoka uğradı. Paşinyan, tıpkı önceki yayında olduğu gibi sunucu tarafından "işgalci oldukları" yönünde sert bir şekilde uyarıldı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın küstah saldırıları karşısında geri adım atmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler dinmiyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin HARDTalk programına konuk oldu. Paşinyan bu programda sunucu Jonah Fisher'ın sert çıkışlarıyla şaşkına uğradı.
Fisher, Dağlık Karabağ'da hak iddia eden Paşinyan'a "işgalci" olduklarını söyledi. Paşinyan BM belgelerini yalanlamaya kalktığındaysa ünlü sunucu, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait topraklar olduğunun bu belgelerde açıkça belirtiliyor" dedi.