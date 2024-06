BBC sunucusu ünlü doktor, Yunan adasında kayboldu

Çarşamba öğleden sonra 1.30 civarında St Nicolas plajından tek başına yürüyüşe çıkan doktorun akşam 7.30'da geri dönmemiş olmasından endişelenen eşi Yunan polisine durumu bildirdi.

Yunan polisi, Ege Denizi'nin doğu yakasında yer alan ve Datça kıyılarına yakın adada çarşamba gününden bu yana geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre arama çalışmalarına polis, itfaiye, sivil savunma personeli ve gönüllülerin yanı sıra en az bir koklayıcı köpek, insansız hava araçları ve bir helikopterin de katıldığı bildirildi.

67 yaşındaki Mosley, İngiltere'de insanların haftada iki gün kalori alımını kısıtlarken diğer beş gün sağlıklı beslenmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor.

Mosley ayrıca, diyet yapanların kalori alımlarını en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırdıkları hızlı bir kilo verme programı olan 'Fast 800' diyetiyle biliniyor.

Mosley, İngiliz televizyon ve radyo programlarında sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda hazırladığı programların yanı sıra Daily Mail gazetesindeki köşesiyle de tanınıyor ve diyet kitapları bulunuyor.

"Who made Britain fat?" (İngiltere'yi kim şişmanlattı?) ve "Trust me, I am a Doctor" (Bana güvenin, Ben doktorum) gibi televizyon programlarıyla tanınan Mosley birçok bölümde kendi üzerinde deneyler yapılmasına izin verdi; BBC için çekilen "Infested! Living with Parasites" (Parazit'le yaşamak) adlı belgesel için altı hafta boyunca bağırsaklarında tenyalarla yaşadı.

Kendisi gibi doktor, yazar ve sağlık köşe yazarı olan eşi Clare Bailey ile evli olan Mosley', daha önce İngiliz Tabipler Birliği tarafından "yılın tıp gazetecisi" seçilmişti.