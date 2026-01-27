  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen durmuyor! Han Yunus ve Refah’a bomba yağdı: Can kaybı 71 bin 660’a çıktı Ülkedeki ABD’li petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniliyor Yaşasın Trump'a az kaldı Netanyahu böyle havladı: 'Sünni Müslümanlara karşı savaşacağız!' Netanyahu’nun telefonla konuşurken verdiği fotoğraf olay oldu! Gören herkes aynı detaya takıldı 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı Bir kez daha Antarktika'dayız Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu ABD dostu Rodriguez, kişisel tehditlerden korkmadıklarını belirtti Vitrine oynuyor Erdoğan’ın ayak sesleri İsrail’i titretiyor Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım Eczacılıkta ruhsat rantı: Sıfır eczane açmak 5 milyon, devralmak 25 milyon!
Gündem Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı
Gündem

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şişli’de Türkiye’nin kanını donduran Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetinde dehşetin boyutu her geçen gün artıyor. Çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan talihsiz kadının katil zanlılarının, ceset parçalarını taşıdıkları o bavulla taksiye biniş anları kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli’de uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Katil zanlılarının, içinde ceset parçaları olan bavulla Ümraniye’den taksiye bindikleri ve Şişli’ye geldikleri anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor.

24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenmişti.

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar görülüyor.

Şişli'deki vahşette yeni gelişme
Şişli'deki vahşette yeni gelişme

Gündem

Şişli'deki vahşette yeni gelişme

Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları
Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi
İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi

Gündem

İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23