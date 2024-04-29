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Dünya BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz
Dünya

BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:24:00 - 2024-04-29 14:00:02
BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz

Çin'de BBC muhabirine röportaj veren Blinken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Rusya ve Ukrayna konusu gündeme geldiğinde muhabir Blinken'e Gazze konusunda ikiyüzlüsünüz dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor...

Dünyanın gözü önündeki bu sivil katliamının en büyük destekçisi ise ABD oldu.

Çatışmaların ilk gününden itibaren İsrail'e büyük bir destek açıklayan ABD, bu desteğini askeri yardımlarıyla da hissettirdi.

İsrail'in mühimmatı ABD'den geliyor

Öyle ki, İsrail'in Gazze'ye attığı mühimmatların tamamı ABD'den tedarik ediliyor.

Tüm dünyanın tepkisi sürerken geçtiğimiz hafta, ABD Temsilciler Meclisi tarafından içinde İsrail'e yardımların da bulunduğu dış destek paketi Senato'dan geçti.
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Çin'de temaslarda bulundu

Katliama destek veren ABD yönetiminin, Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta ise kafası karışık.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu.

Çin'i tehdit etti

Burada İngiliz medya kuruluşu BBC'ye röportaj veren Blinken, açıklamalarında Çin'i tehdit etti.

Blinken, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırısında kullanılan malzemeleri tedarik etmeyi bırakmazsa Washington'un harekete geçeceği konusunda uyardı.

Blinken'e beklemediği cevap

Blinken bu tehditleri sürdürürken beklemediği bir cevapla karşılaştı.

"İkiyüzlü davranıyorsunuz"

BBC muhabiri Laura Bicker, Gazze'deki soykırımda ve Ukrayna-Rusya arasında süren savaşta ABD'nin ikiyüzlü davrandığını söyledi.

"ABD'nin güvenilirliğini sarstınız"

Muhabir, Blinken'i terleten sorusunda şu ifadeleri kullandı:

Sorun şu ki şu anda Gazze’de feci bir can kaybı var ve siz burada Çin’de oturmuş ABD’yi ikiyüzlü olarak göstermeyi başarıyorsunuz. Siz İsrail’e silah tedarik ederken Çin’den Rusya’ya silah değil parça tedarikini durdurmasını istiyorsunuz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri’nin sadece Çin’de değil, tüm dünyada güvenilirliğini sarsıyor.

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