BBC duyurdu! Piyasaya Türk Lirası dopingi
Son dönemlerde euro ve dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı önlemler sayesinde hızla toparlanıp değer kazanarak küresel piyasayı toparladı.14 Ağustos 2018 Salı 15:27
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yılın başından beri yüzde 80'e yakın değer kaybeden Türk Lirası, son günlerde yaşadığı rekor kayıpların ardından Salı günü Dolar ve Euro'ya karşı bir ara yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.
ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ
Haberde, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işleme koyduğu uygulamalar sayesinde son günlerde yaşadığı hızlı değer kaybını toparladığı belirtildi.
Haberde ayrıca, Merkez Bankası'nın perde arkasında sıkılaştırma adımları attığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı görüşmeden ve Borsa İstanbul'daki iyimser havadan bahsedildi.
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