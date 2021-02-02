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Spor BB Erzurumspor'dan 4 transfer birden
Spor

BB Erzurumspor'dan 4 transfer birden

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Yaw Ackah, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich ve Rahman Buğra Çağıran'ı renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 03:47:00 -
BB Erzurumspor'dan 4 transfer birden

Büyükşehir Belediye Erzurumspor transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 futbolcuyu daha transfer ettiklerini açıkladı.

Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan futbolcular ise 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bogdan Butgo, 26 yaşındaki ön Libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yaw Achka ve 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich oldu.

Öte yandan BB Erzurumspor’da ara transfer döneminde 11 oyuncu ile yollar ayrılırken 12 oyuncu ile de anlaşma sağlandı.

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