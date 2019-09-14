BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti TFF.

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.

TFF. 1. Lig’in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Teknik Direktör Muzaffer Bilazer görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Muzaffer Bilazer BB Erzurumspor’un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

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