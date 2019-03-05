BB. Erzurumspor’da Hamza Hamzoğlu dönemi
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.05 Mart 2019 Salı 00:15
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran BB. Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Mavi-Beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.
Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor’u çalıştırmıştı.
YORUM YAZ