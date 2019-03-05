BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştığını açıkladı. BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurduktan sonra yeni bir açıklama daha yaptı. BB Erzurumspor’dan yapılan açıklamada “Kulübümüz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun.” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.