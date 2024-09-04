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Gündem Bazıları müthiş, bazıları komik, bazıları rezil! ODTÜ’de dikkat çeken pankartlar
Gündem

Bazıları müthiş, bazıları komik, bazıları rezil! ODTÜ’de dikkat çeken pankartlar

Yeniakit Publisher
2024-09-04 11:48:00 -

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla gündeme oturdu.

ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartlar yine dikkat çekti

ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet töreninde açtığı pankartlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasi ve esprili mesajlarla doluydu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla gündeme oturdu.

Her mezuniyette taşıdıkları tepki yüklü pankartlar, bu kez de dikkat çekici mesajlarıyla sosyal medyada yankı buldu.

Ekonomi, eğitim ve kendi gündemleriyle ilgili her konuyu pankartlarına taşıyan öğrenciler, hem özel hayatlarını hem de futbol gibi konulardaki görüşlerini de açık açık ifade etti.

İşte o törenden öne çıkan pankartlardan bazıları:

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