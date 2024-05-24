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Medya Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir! Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle
Medya

Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir! Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:40:00 -
Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir! Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle

Emin Pazarcı, muhalefetin tasarruf tedbirlerini sürekli olarak eleştirdiğini, ancak iş uygulamaya geldiğinde aynı hassasiyeti göstermediğini belirtti. Tasarruf tedbirlerine muhalefet tarafından sürekli karalama yapıldığını ifade eden Pazarcı, muhalefetin bu çelişkili tutumunu sorgulayarak, siyasi ranta dönüşen yaklaşımlara dikkat çekti. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Emin Pazarcı, muhalefetin tasarruf tedbirlerini sürekli olarak eleştirdiğini, ancak iş uygulamaya geldiğinde aynı hassasiyeti göstermediğini belirtti. Tasarruf tedbirlerine muhalefet tarafından sürekli karalama yapıldığını ifade eden Pazarcı, muhalefetin bu çelişkili tutumunu sorgulayarak, siyasi ranta dönüşen yaklaşımlara dikkat çekti. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Halk arasında bir tabir vardır. Ben biraz değiştirerek yazayım. Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir. Onlar için genellikle "Öte gitme kuyu var, beri gelme huyum var" tabiri kullanılır.

Maalesef bugün muhalefet aynen bu durumda!

Yıllar boyunca "israf da israf" dediler. "Tasarruf da tasarruf" diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Söylem olarak haklı oldukları taraflar vardı elbette. Ama abarttılar, çarpıttılar, istismar ettiler. Siyasi ranta çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. İş eyleme geldiğinde de anında çamura yattılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tasarruf tedbirlerinden bahsediyorum...

Daha açıklandıktan birkaç saat sonra CHP Sözcüsü, "Bunlar, CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak için alınan tedbirlerdir" mealinde bir açıklama yaptı. O gün bugündür kirletmek için uğraşıyorlar...

(...)

Sadece karalama amaçlı açıklamalar yapmakla kalmadılar. Mahkemelere koştular. Alınan kararların iptali için davalar açtılar.

TBMM'de tasarruf çalışmaları devam eder ve tedbirler aranırken, Ankara'da bir Belediye Başkanımız, peş peşe üç konser düzenledi. Üstelik ücreti en yüksek sanatçıları getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini destekleyen gazeteci güruhuna yaşattığı Roma saltanatını biliyorsunuz zaten. Bazı "fonlu" gazeteciler, oraya eşlerini bile götürdü. Beş yıldızlı lüks otellere çuvallarla para bırakıldı.

Önceki gün, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dinledim. O da birtakım bahaneler bulup, alınan bu tedbirleri yerden yere vurdu.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Daha düne kadar "tasarruf" diyenler, "tasarruf da neymiş" türünden açıklamalar yapmaya başladı.

***

Çok kolaydır bir şeyi istismar etmek. Oldukça ucuz bir faaliyettir!

Yıllar önce CHP'li Engin Altay'ın TBMM'de söylediği "Siz dünyanın en iyi işini yapsanız bile biz sizi alkışlamayız" kafasıyla hareket edersiniz. Bulursunuz bir bahane, kirletirsiniz.

Peki nereye kadar?

Alınan tepki oyları kimsede zafer sarhoşluğu yapmasın. Millet sıkıntıları görür, tepki gösterir, ama çözecek insan arar. Aptal değildir, samimiyetsizliği de affetmez. Zamanı geldiğinde gereken tepkiyi verir.

İyi bilinmeli ki istismar politikalarıyla hedefe ulaşılamaz!"

 

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Yorumlar

Nadim Hatipoğulları

KEDİ YETİŞEMEDİĞİ CİĞERE HER ZAMAN PİS DERMİŞ BİR İNSAN BİR İŞİ BAŞARAMAYACAĞINI BİLE BİLE KARŞISINDAKİ KİŞİLERİ HER ZAMAN KISKANIRMIŞ İSTANBUL İÇİN ANKARA İÇİN GEÇMİŞTE AK PARTİLİ BELEDİYELERİN YAPTIĞI BİNLERCE İNSANA HİZMET ODAKLI İŞLERİN ÜZERİNE BİR TEK BİR İNSANIMIZIN YARARINA BİR TEK ÇİVİ ÇAKMADAN AKPARTİ BELEDİYELERİNİN YAPTIĞI BAŞARILI İŞLERDEN HİÇ HİZMET ÜRETMEDEN DÜNYADA ÇALIŞMADAN HİZMET ETMEDEN VE OLAN HİZMETLERİ KÖTÜLEYEREK İLK DEFA BELEDİYE KAZANAN TEK ÜLKE BİZİM ÜLKEMİZDİR REKORLAR KİTABINA GİRECEK BİR OLAYDIR BU.NE DİYELİM HALK İSTEDİ.

mehmet

Severmisin Hükümet tarafından Her seferinde uçak dolusu gazetecinin kıtalar arası yolculuklara götürülmesini. Severmisin Meksika Washington Küba gezilerini istermisin bitur daha binmek o uçağa he nasıl olur, iyi olurmu?
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