Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir! Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle

Emin Pazarcı, muhalefetin tasarruf tedbirlerini sürekli olarak eleştirdiğini, ancak iş uygulamaya geldiğinde aynı hassasiyeti göstermediğini belirtti. Tasarruf tedbirlerine muhalefet tarafından sürekli karalama yapıldığını ifade eden Pazarcı, muhalefetin bu çelişkili tutumunu sorgulayarak, siyasi ranta dönüşen yaklaşımlara dikkat çekti. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Halk arasında bir tabir vardır. Ben biraz değiştirerek yazayım. Bazı tipler takozdur, engeldir, sadece problemdir. Onlar için genellikle "Öte gitme kuyu var, beri gelme huyum var" tabiri kullanılır.

Maalesef bugün muhalefet aynen bu durumda!

Yıllar boyunca "israf da israf" dediler. "Tasarruf da tasarruf" diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Söylem olarak haklı oldukları taraflar vardı elbette. Ama abarttılar, çarpıttılar, istismar ettiler. Siyasi ranta çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. İş eyleme geldiğinde de anında çamura yattılar.

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Tasarruf tedbirlerinden bahsediyorum...

Daha açıklandıktan birkaç saat sonra CHP Sözcüsü, "Bunlar, CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak için alınan tedbirlerdir" mealinde bir açıklama yaptı. O gün bugündür kirletmek için uğraşıyorlar...

(...)

Sadece karalama amaçlı açıklamalar yapmakla kalmadılar. Mahkemelere koştular. Alınan kararların iptali için davalar açtılar.

TBMM'de tasarruf çalışmaları devam eder ve tedbirler aranırken, Ankara'da bir Belediye Başkanımız, peş peşe üç konser düzenledi. Üstelik ücreti en yüksek sanatçıları getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini destekleyen gazeteci güruhuna yaşattığı Roma saltanatını biliyorsunuz zaten. Bazı "fonlu" gazeteciler, oraya eşlerini bile götürdü. Beş yıldızlı lüks otellere çuvallarla para bırakıldı.

Önceki gün, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dinledim. O da birtakım bahaneler bulup, alınan bu tedbirleri yerden yere vurdu.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Daha düne kadar "tasarruf" diyenler, "tasarruf da neymiş" türünden açıklamalar yapmaya başladı.

***

Çok kolaydır bir şeyi istismar etmek. Oldukça ucuz bir faaliyettir!

Yıllar önce CHP'li Engin Altay'ın TBMM'de söylediği "Siz dünyanın en iyi işini yapsanız bile biz sizi alkışlamayız" kafasıyla hareket edersiniz. Bulursunuz bir bahane, kirletirsiniz.

Peki nereye kadar?

Alınan tepki oyları kimsede zafer sarhoşluğu yapmasın. Millet sıkıntıları görür, tepki gösterir, ama çözecek insan arar. Aptal değildir, samimiyetsizliği de affetmez. Zamanı geldiğinde gereken tepkiyi verir.

İyi bilinmeli ki istismar politikalarıyla hedefe ulaşılamaz!"