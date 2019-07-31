Bazı sesler sizi de mi çıldırtıyor? İşte, misophonia hastalığının tüm detayları

Bazı seslere karşı hassas olmak son derece doğal. Ancak, misofonisi olan bireyler için, birinin dudaklarını şapırtması veya bir kalemi tıklatması sesi, çığlık atmak veya sesi yapan kişiye vurmak isteyebilir. Masum, gündelik seslere verilen bu fiziksel ve duygusal tepkiler endişe, panik ve öfke duygularına yol açabilir. Bir insanın tepkisi o kadar güçlü olabilir ki, normal yaşama kabiliyetine müdahale eder. Misophonia yeni tanımlanmış bir sağlık bozukluğu olduğundan, tedavi seçenekleri hala sınırlıdır. “Sesin nefreti” terimi, tüm seslerin sese duyarlılığı olan insanlar için bir sorun yaratmadığı anlamına gelir.

Misofonisi hastalığı tedavi edilir mi?

Misophonia kadınla kulaklarını kaplayan çünkü o sesler tarafından üzgün.

Misophonia, günlük seslere ters tepki gösteren bir kişi ile karakterize edilir.

Misophonia için spesifik bir ilaç veya tedavi henüz bulunamamıştır.

Saldırgan sesleri taklit etmek, bazı insanların durumlarını tetikleyen seslere verdiği bilinçdışı bir tepkidir. Bu taklit, kendilerini daha iyi buldukları rahatsız edici durumlarla başa çıkmalarını sağlayabilir.

Misophonia ile bireyler de kendilerine biraz rahatlama sağlamak için başka başa çıkma mekanizmaları geliştirmiştir.

Ses hassasiyeti ile nasıl başa çıkılır?

Sesleri bastırmak için kulaklık ile müzik dinleyin

Gürültü girişini sınırlandırmak için ses engelleyici kulaklık tıpası takın

Stresi azaltmak için dinlenme, rahatlama ve meditasyon ile kişisel bakım uygulayın

Mümkünse, tetikleyici seslerin olduğu durumlardan uzak kalmaya çalışın

Destekleyici bir doktor veya terapist bulun

Misophonia hastalığınız olduğuna dair arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle sakince ve açık konuşun.

Kaynak: meraklimelehat.com