Bazı bakanlık yetkilileri de oradaydı! Afganistan'da camide patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.
Ölü ve yaralı sayısına dair rakam vermeyen Takur, olayın araştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada ise patlamada hayatını kaybeden 2 kişi ve yaralanan 18 kişinin hastaneye getirildiği bildirildi.
Görgü tanıkları saldırı sırasında bazı İçişleri Bakanlığı yetkililerinin camide olduğunu söyledi.
Kabil'de, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda cuma meydana gelen patlamada 46'sı kız öğrenci olmak üzere 53 kişi yaşamını yitirmişti.