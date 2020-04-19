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Aktüel

Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

2020-04-19 18:04:58 -
Bazı Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 7'ye yükseldi. Filistin ve Doğu Kudüs'te vaka sayısı 431, Lübnan'da ise 673 oldu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 7'ye yükseldiğini belirtti.

Ülkede 164 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 1915'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının 305'e ulaştığı aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki vaka sayısının 320'ye yükseldiğini duyurdu.

Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin 13'ünün Gazze'de, geri kalanının ise Batı Şeria'da bulunduğunu aktaran Keyle, henüz yoğun bakımda hasta olmadığını söyledi.

Bunların dışında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki vaka sayısının 111 olduğunu tahmin ettiklerini belirten Keyle, İsrail'in bu kentte çalışmalarına izin vermemesi nedeniyle vaka sayısından emin olamadıklarını ifade etti.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 673 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni ölüm olmadığı kaydedildi.


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