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Yerel Bayrampaşa’da yangın: 1 itfaiye eri hastanelik oldu
Yerel

Bayrampaşa’da yangın: 1 itfaiye eri hastanelik oldu

﻿Bayrampaşa’da bulunan cila atölyesindeki yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 06:59:00 -
Bayrampaşa’da yangın: 1 itfaiye eri hastanelik oldu


Yangın, 03.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın 3’üncü katındaki cila atölyesinde çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Yangına müdahalenin gerçekleştiği esnada 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken atölyede maddi hasarın oluştuğu tespit edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

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