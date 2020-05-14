Bayrampaşa’da parklar bayram yerine döndü

Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Bayrampaşa Belediyesi’nin dezenfekte ettiği ve onlar için yeni oyun alanları oluşturduğu parklarda gönüllerince oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukları yalnız bırakmayan Başkan Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye’nin korona virüs salgını ile mücadele ettiği şu günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işlemeye devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların pazar günkü sokak izninin ardından sıra çocuklara geldi. Bayrampaşa’da da 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra dün sokağa kavuştu. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar, Bayrampaşa Belediyesi’nin dezenfekte ettiği ve onlar için yeni oyun alanları oluşturduğu parklarda gönüllerince oynayıp doyasıya eğlendi.

“Parklarımız çocuklarımızla güzel”

Çocukların doyasıya eğlendiği parklarda onlarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Korona virüs hiç şüphesiz çocuklarımızı da olumsuz etkiledi. Onların sağlığını korumak için sokağa çıkmaları bir süreliğine kısıtlandı. Cumhurbaşkanımız tarafından alınan kararla günler sonra bugün yeniden sokağa çıkan çocuklarımızın neşeleri parklarımıza ayrı bir neşe kattı. Bir kez daha gördük ve anladık ki, evlatlarımız birer dünya süsü. Onlar hayatın neşesi, hayatın tadı. Hayatımız ve parklarımız sevgili çocuklarımız ile güzel. Bir süre daha sabredelim, kendimiz ve sevdiklerimiz için alınan tüm tedbirlere riayet edelim. El birliğiyle bu kara günleri de arkamıza bırakacağız inşallah” dedi.