Bayrampaşa'da korsan kitap operasyonu
Düzenlenen operasyonda 31 binin üzerinde korsan kitap ele geçirildi.07 Eylül 2018 Cuma 18:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 bini aşkın korsan kitap ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Ele geçirilen kitapların yeni eğitim ve öğretim yılında piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı öne sürüldü.
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