Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hangi okula gidecek? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. Boşaltılan okullar arasında Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de var. Peki Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler hangi okulda okuyacak?

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası binalarda detaylı incelemeler sürüyor. İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı. Boşaltılan okullar arasında Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de var. Peki Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler hangi okulda okuyacak?

Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyacak.

İşte boşaltılacak okullar:

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu