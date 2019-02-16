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Bayramlarımızı zehir eden Çin’in bayramı kutlanamaz

Çin’in ‘Domuz yılı’nı kutlayan Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi’ne (AVM) tepkiler dinmek bilmiyor. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Eski Dışişleri Bakanı Murat Altun, “Çin bizim bayramlarımızı bize zehir ederken, ümmetin kalesi Türkiye’de Çin yeni yılının kutlanılması kabul edilemez” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
Bayramlarımızı zehir eden Çin’in bayramı kutlanamaz

 HAKKI BİLİR/ İSTANBUL 

Uygur Özerk Bölgesini adeta bir açık hava hapishanesine çevirerek, 35 milyon soydaşımıza zindan hayatı yaşatan Çin’in yaptıklarını görmezden gelen Emaar AVM yönetiminin, Çin yeni yılını kutlamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği AVM’de, Çin’in ‘domuz yılı’nı kutlamak için Uzakdoğu medeniyetine ait desenler ve motiflerle süslemeler yapan Emaar AVM yönetimi, Doğu Türkistan’daki Müslümanların dini bayramlarını kutlayamadıklarını ise görmezden geliyor. Doğu Türkistan sürgün hükümeti eski dışişleri bakanı Murat Altun da, AVM yönetimine sert tepki gösterdi. Altun, Emaar yönetiminin söz konusu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini belirtti.

"Kınıyor ve yanlıştan dönmelerini bekliyoruz"

Akit’in, Türkiye’nin Doğu Türkistan davasındaki kararlı duruşuna yakışmayacak skandalı, ‘Çin’in domuz yılını kutladılar” başlığıyla kamuoyunun gündemine taşıması büyük ses getirdi. Emaar AVM yönetiminin, Doğu Türkistan’da yaşanan sistematik soykırımla dalga geçercesine Çin’in domuz yılını büyük bir coşkuyla kutlaması ise tepkileri de beraberinde getirdi.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Eski Dışişleri Bakanı Murat Altun, “Çin büyük bir devlet zulmüne imza atıyor. Doğu Türkistan da, ne namaz kılabiliyoruz, ne oruç tutabiliyoruz. Her şey yasak. Bayramlarımızı bile kutlatmıyor” dedi. Gazetemizdeki haberi okuduktan sonra büyük üzüntü duyduğunu belirten Altun, “Haberi okuduktan sonra şok geçirdim. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde Çin’e haklı bir tepki gösteriyor. Lakin, Türkiye’nin en ünlü AVM’lerinden birinde Çin yeni yılı kutlanıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. AVM yönetimini kınıyor ve yanlıştan dönmelerini bekliyoruz” dedi.

AVM yönetimi sessiz kaldı

Konu hakkında aradığımız ve görüşmek istediğimiz AVM yönetimi ise Doğu Türkistan’a en fazla sahip çıkan Türkiye’de, Çin’in domuz yılını kutlamanın izahını yapamayacakları için telefonlarımıza çıkmaktan kaçındı. AVM yönetiminin sessizliğe bürünmesi ise suçluluk psikolojisi olarak yorumlandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
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