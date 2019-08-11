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‘Bayramlarımız dijitalleşmesin’

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Bayramı, dijital kültür içerisinde sanal dünyaya hapsederek geçirmeyelim. Gelecek nesillere miras olarak örnek bir bayram uygulaması bırakmamız gerekir." dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:11
‘Bayramlarımız dijitalleşmesin’

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, bayramlarda sosyalleşmenin çocuk sağlığı üzerine önemli etkileri olduğunu belirterek, dijital materyallerden çocukların uzak tutulması önerisinde bulundu.

Dilci, “Büyüklerimizin ellerinden öpmek onların dualarını almak, onlarla barışmak ve yeniden kaynaşmak adına bayramı bayram tadında yaşamak için geleneklerimizden gelen kültürel kodlarımıza uygun davranışlar esastır. Bayramı, dijital kültür içerisinde sanal dünyaya hapsederek geçirmeyelim. Gelecek nesillere miras olarak örnek bir bayram uygulaması bırakmamız gerekir. Bayramlaşmalarımız yüz yüze olsun, bayramlarımız dijitalleşmesin” dedi.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:11
  1. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci
  2. Tuncay Dilci
  3. Kurban bayramı
  4. bayram kutlaması

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