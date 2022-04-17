Bayramdan önce genel af mı çıkacak? Af talebi kime var kimler genel aftan yararlanmayacak?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım” dedi.

Genel aftan kimler yararlanacak?

Gündemlerinde cezaevindeki mahkumların olduğunu dile getiren Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan mahkumları için bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu bayram öncesi ülkemizde tesis edelim. Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir. Bu çağrımız, siyasal ya da oyla ilgili bir çağrı değildir. Toplumsal barış için bütün siyasi partilere yapılan bir çağrıdır” ifadelerini kullandı. Hükümet kanadından Sarıgül'ün genel af çağrısına herhangi bir cevap verilmedi.

İnfaz yasası ne zaman çıktı?

3 Nisan 2022’debaşlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmişti.

Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirilmişti. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edilmişti. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmamıştı. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilmişti.