Bayramda üç kuşak bir arada

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 100 yaşındaki İbrahim Çevik ve 93 yaşındaki eşi Meryem Çevik, torunu ve torununun torunlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Güneyyurt beldesinde yaşayan 73 yıllık evli olan Çevik çiftinin 3’ü kız, 2’si erkek 5 çocuğu oldu. Çocuklarından 70’den fazla torunları olan yaşlı çift beldede hayatlarına devam ediyor. Çevik çiftinin torunlarından Muharrem Zorlu (50) ve onun da torunları Betül Yirik (9) ile Mehmet Alp Yirik (2) dede İbrahim Çevik’in evinde bir araya gelerek bayramlaştılar. Bir asırlık çiftin ise mutlulukları gözlerine yansıdı.

“Beldenin en yaşlı çiftine ziyaret”

Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı da yaşlı çiftçi ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Arı, "Bayramın birinci günü beldemizin en yaşlılarından İbrahim dede ve Meryem ninemize ziyarete geldik. Buranın Toros dağlarının eteği olması nedeniyle temiz hava ve doğal gıda ile beldemizin yaş ortalaması 80 ve üstüdür. Kısacası insan burada doğal beslenerek uzun yaşıyor" dedi.

“Bizim birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmadı”

Torunlarının kendilerine bayram ziyaretinde bulunmasından dolayı çok mutlu oldukları gözlenen yaşlı çift ise, "Bizim birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmadı. Şükür elhamdülillah, inşallah ahirette de bizi böyle eder" dediler. 100 yaşına giren İbrahim Çevik, gençliğine buradan 250 kilometre uzaklıkta bulunan Mersin’e 7-8 defa yürüyerek gidip geldiğini anlattı.