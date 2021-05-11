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Yaşam Bayramda oruç tutulur mu?
Yaşam

Bayramda oruç tutulur mu?

Ramazan Bayramı’nda oruç tutmak isteyen kişiler Diyanet’in bu konuyla ilgili açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Bayramda oruç tutulur mu? Sorusu merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Müslümanlar Ramazan ayını geride bırakarak bayramı karşılaşmaya hazırlanıyor. Bayramda oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 01:19:00 -
Bayramda oruç tutulur mu?

Ramazan ayı içerisinde oruç tutan kimseler Ramazan bayramına kısa bir süre kala bayramda oruç tutup tutamayacağını araştırıyor. Bayramda oruç tutulabilir mi?

Bayramda oruç tutulur mu?

Diyanet’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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