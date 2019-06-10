0553 313 94 23

Bayramda kaza bilançosu ağır oldu

9 günlük bayram tatilinde, tatilciler için yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen yollar kan gölüne döndü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
Bayramda kaza bilançosu ağır oldu

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

9 günlük bayram tatilinde, tatilciler için yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen yollar kan gölüne döndü. Ramazan Bayramı boyunca yollarda yaşanan trafik kazaları sonucunda 90’dan fazla insan hayatını kaybederken, 900’e yakın kişi de yaralandı.

31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle başlayan ve 10 Haziran Pazartesi günü mesai başlangıcı ile son bulan Ramazan Bayramı tatili süresi boyunca milyonlarca insan tatile veya akrabalarının yanına gidebilmek için yola çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için alınan önlemler doğrultusunda toplam 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli, 66 müfettiş görevlendirilirken havadan da denetlemeler yapıldı. Alınan bunca önleme ve yapılan denetimlere rağmen dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücüler yüzünden yurt genelinde, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde ölümlü trafik kazaları yaşandı. Kazalar sonucunda birçok insan hayatını kaybederken yakınlarının da bayramı kara güne dönüştü.

Tatilin son günü 15 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer tarafından alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye genelinde toplamda 200’den fazla kaza yaşandı. Bu kazalar sonucunda 90’dan fazla insan hayatını kaybederken, 900’den fazla kişi de ağır yaralandı. Bayram tatilinin son günü yaşanan kazalarda ise 15 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalar sonucunda 100 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. bayram tatili
  4. tatilciler
  5. Ramazan Bayramı
  6. Ramazan Bayramı tatili
  7. İçişleri Bakanlığı
  8. trafik kazaları
  9. 9 günlük bayram tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP’li Engin Altay görüştü.
    1. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun..
    2. Türkiye'den İzlanda'ya nota
    3. Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu
    4. Her unutkanlık demans değil
    5. İzlanda’ya nota verildi
    6. Borsa haftaya düşüşle başladı
    7. Bayram tatilinde Yürüyen Köşk’ü 2 bin..
    8. Skandalda ikinci perde! 'Özür dile'..
    9. Vanset’ten şiirli gece
    10. 20 dakikalık operasyonla terlemeye son
    11. Bayramda kaza bilançosu ağır oldu
    12. 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    13. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima..
    14. Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca..
    15. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli..
    16. Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük..
    17. Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık..
    18. Denizde arama çalışmaları sürüyor
    19. Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar..
    20. (Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl..
    21. "Bir Okurgezer’in Not Defteri" raflarda
    22. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari..
    23. Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık..
    24. Bıçaklama olayına karıştığı iddia..
    25. Bayram tatili sonrası oluşan trafik..
    26. UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
    27. Türkiye, A Milli Futbol Takımının..
    28. Çocuklar eşya gibi haczedilmesin!
    29. Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani..
    30. GRAFİKLİ - Kazakistan'da..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz