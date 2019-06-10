Bayramda kaza bilançosu ağır oldu

Oğuzhan Gültekin Ankara

9 günlük bayram tatilinde, tatilciler için yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen yollar kan gölüne döndü. Ramazan Bayramı boyunca yollarda yaşanan trafik kazaları sonucunda 90’dan fazla insan hayatını kaybederken, 900’e yakın kişi de yaralandı.

31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle başlayan ve 10 Haziran Pazartesi günü mesai başlangıcı ile son bulan Ramazan Bayramı tatili süresi boyunca milyonlarca insan tatile veya akrabalarının yanına gidebilmek için yola çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için alınan önlemler doğrultusunda toplam 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli, 66 müfettiş görevlendirilirken havadan da denetlemeler yapıldı. Alınan bunca önleme ve yapılan denetimlere rağmen dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücüler yüzünden yurt genelinde, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde ölümlü trafik kazaları yaşandı. Kazalar sonucunda birçok insan hayatını kaybederken yakınlarının da bayramı kara güne dönüştü.

Tatilin son günü 15 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer tarafından alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye genelinde toplamda 200’den fazla kaza yaşandı. Bu kazalar sonucunda 90’dan fazla insan hayatını kaybederken, 900’den fazla kişi de ağır yaralandı. Bayram tatilinin son günü yaşanan kazalarda ise 15 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalar sonucunda 100 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.