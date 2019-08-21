Bayramda akaryakıta 1.9 milyar lira harcandı

Türkiye’de beş günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyar 942 milyon 627 bin liralık akaryakıt satışı yapıldı. Satışların yüzde 78’ini motorin, yüzde 22’sini ise benzin oluşturdu. Arife günü ve bayram süresince toplam 250 milyon 495 bin 865 litre motorin, 63 milyon 860 bin 419 litre de benzin tüketildi. Bu dönemde motorinin litre fiyatı 6.07 lira, benzinin litre fiyatı ise 6.61 lira seviyesinde seyretti.

152 milyon lira cepte kaldı

Kurban Bayramı’ndan evvel gelen indirimlerle motorinde toplam 47 kuruşluk benzinde ise 55 kuruşluk fiyat düşüşü yaşandı. İndirimlerle 152 milyon 856 bin 278 lira tüketicilerin cebinde kalmış oldu.