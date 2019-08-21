Bayram Teknosa’ya yaradı

Teknoloji perakendesi Teknosa, Kurban Bayramı döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre satışlarını yüzde 35 arttırdı. Teknolojiseverler bu dönemde en çok telefon, küçük ev aletleri gibi ürünlere rağbet gösterirken, derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarın satışı da arttı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, hareketli geçen bayram ve tatil süresince satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı. Özel kampanyalardan faydalanmak için Teknosa mağazaları ve Teknosa.com’a yönelen tüketiciler, fiyatlardaki avantajları da değerlendirerek derin dondurucu ve diğer sezon ürünlerine de ilgi gösterdi. Telekom, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarındaki canlanma dışında hem ciroda hem de adette giyilebilir aksesuarlar en güçlü büyüme performansını sergiledi. Okulların açılmasına az bir süre kalmış olması ve bayramdaki kampanyalar bilgisayar ürünlerine olan talebi artırdı. Bilgisayar satışlarında yüzde 60’lık artış yakalandı.

Satışlara e- ticaret dopingi

Dijital odaklı yatırımlarına hız veren Teknosa, bu alandaki çalışmalarının meyvesini de topluyor. Şirket, Kurban Bayramı döneminde e - ticaret cirosunu 2018 bayram periyoduna göre 3,5 katına çıkardı.