  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-07-31 12:58:11 -
Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Florya'daki Menekşe plajına gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve futbol oynayarak geçiriyor.

Plaja arkadaşlarıyla ve aileleriyle gelen vatandaşların bazıları piknik yapmayı, bazıları ise sıcak hava nedeniyle denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

Aileleriyle denize gelen çocukların da sahilde oynadığı ve büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

Sahilde mangal yakılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarına karşı hazırda bekliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı