Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ta kapanma uygulanacak. Kısıtlamadan muaf olanlar ise bayram tatilini araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşıldı. Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Tam kapanma sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu senede bayram evlerde geçirilecek. Kamuda çalışanlar içinse bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, “30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” denildi.