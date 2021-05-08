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Gündem Bayram tatili kaç gün olacak? Resmi tatil kaç gün?
Gündem

Bayram tatili kaç gün olacak? Resmi tatil kaç gün?

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala kamu kurumlarında çalışanlar, bayram tatiline ilişkin aramalarını genişletti. Bayram tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak? Resmi tatil kaç gün? Kaç gün resmi tatil olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 01:29:00 -
Bayram tatili kaç gün olacak? Resmi tatil kaç gün?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla İslam alemini Bayram heyecanı sardı. Söz konusu Bayrama az bir zaman kala çalışanlar ise Bayram tatilinin kaç gün süreceğini ve resmi tatilin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, Peki, Bayram tatili kaç gün olacak? Resmi tatil kaç gün? Kaç gün resmi tatil olacak?

Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasına karar verildi. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacak.

8 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan 9 gün bayram tatili, 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

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